Voleva lanciarsi dal balcone, operatore del 113 lo fa parlare ed evita il suicidio

Gli agenti della squadra Volante della Polizia di Stato sono stati inviati dalla sala operativa in una via del centro di Latina per bloccare gli intenti suicidi di un uomo di 74 anni che aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita lanciandosi dal balcone della propria abitazione.

Determinante la professionalità dell'operatore del centralino di soccorso pubblico che, una volta presa la chiamata, intuendo le intenzioni dell'uomo, ha subito cercato di stabilire un contatto personale con lui, parlando e cercando di comprendere il movente del gesto. Importante il clima di fiducia instaurato con la vittima, messa a suo agio e indotta a parlare e a sfogarsi.

La conversazione telefonica ha così consentito di individuare le origini del malessere dell'uomo, il quale lamentava problemi di natura sanitaria e familiare. Nel mentre l'operatore andava avanti nella conversazione, altro personale è riuscito a rintracciare un figlio, che ha raggiunto l'abitazione del padre, dove nel frattempo gli agenti della Volante erano comunque riusciti ad entrare, scongiurando esiti infausti.

