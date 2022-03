Lutto nel basket a Scauri, è morto l'ex pivot della Libertas Mario Camerota

Basket scaurese in lutto. È morto oggi - martedì 1 marzo - all’età di 85 anni, il professor Mario Camerota, ex pivot della Libertas Scauri (in serie C), fratello di Elio, sindaco di Minturno nel 1974-76 e nel 1983-88. Grande la sua passione per la palla a spicchi, “sbocciata” su un campo di Via Romanelli, grazie a Massimo Mancini e Franco Carcone, fondatori della Libertas nel 1949. Camerota visse l’avventura cestistica, negli anni ’50, insieme ai compagni di squadra Mimmo ed Enzo Ianniello, Leonardo Schiattone, Rinaldo Palazzo, Sergio Alfieri, Antonio Di Cola, Giuseppe D’Acunto, Adolfo Calenzo e Dino Carcone.

In seguito Mario Camerota si trasferì a Cagliari per motivi di studio e praticò la disciplina del lancio del disco, diventando campione regionale con la misura di 47 metri. Nel 1966 tornò a Scauri, frequentò il corso di allenatore di pallacanestro ed allenò, tra gli altri, i fratelli Vanni e Pino Cerimoniale, Mauro Forte ed Alessandro Sparagna, allora cestisti dello Sporting Club, oggi apprezzati medici.

I funerali del professor Camerota si svolgeranno domani, alle 15, presso la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata, a Scauri.