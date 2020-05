Sanità e fase 2, i Comitati chiedono di riaprire la notte i punti di assistenza territoriale

Riaprire i punti di assistenza territoriale anche la notte. Lo chiedono i comitati in difesa dei "Ppi" a seguito dell'avvio della fase due per l'emergenza Coronavirus.

«Com’è noto - si legge in una nota - la direzione generale dell’azienda sanitaria locale di Latina con una ordinanza del 3 marzo scorso in considerazione della contingente situazione di criticità legata alla diffusione del COVID-19 e della contemporanea esigenza non procrastinabile di potenziare le sedi di pronto Soccorso della ASL ha stabilito che a decorrere dal 5 marzo tutti isette Punti di Assistenza Territoriale modificassero l’orario da quello precedente, organizzato su 24 ore, alle sole ore diurne con orario 8 – 20 . Con altre due ordinanze la chiusura notturna è stata prorogata fino a nuova disposizione. Ora, a seguito dell’avvio della “Fase 2” sono venute meno le motivazioni che hanno spinto a procedere. La regione Lazio a sua volta ha già impartito disposizioni per la ripresa dell’attività di specialistica ambulatoriale (visite e accertamenti diagnostici) precedentemente sospesa per ragioni precauzionali. A maggior ragione si ritiene che debba essere riattivata l’apertura notturna del servizio dei Pat in quanto parte integrante del servizio di emergenza sanitaria territoriale. A ciò si aggiunga che a seguito della eliminazione dei vincoli alla mobilità dei cittadini si prevede un notevole incremento delle presenze nella città e quindi degli accessi anche nelle ore notturne».

Una lettera è stata inviata al direttore generale della Asl, Giorgio Casati, per chiedere di voler procedere alla riattivazione del servizio dalle 20 alle 8 al più presto e comunque entro il 30 maggio ricostituendo al contempo l’organico medico ed infermieristico.

