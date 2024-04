Venerdì 19 Aprile 2024, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 09:00

SAVE THE DATE ASSOFONDIPENSIONE: IL 23/4 ASSEMBLEA DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Dal presidente dell’Inps Gabriele Fava al Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini, dalla Presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani al Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle forme obbligatorie di previdenza e assistenza Alberto Bagnai, dalla Presidente f.f. della Covip Francesca Balzani a rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministero dell’Economia e delle Finanze. Sono soltanto alcuni dei protagonisti dell’Assemblea 2024 dei fondi pensione negoziali, riuniti in Assofondipensione presieduta da Giovanni Maggi.

“La previdenza complementare e le sfide del futuro: tra ‘l’inverno demografico’ e le nuove frontiere digitali” è il tema centrale dell’evento, nel corso del quale si parlerà anche di strumenti per incrementare le adesioni ai fondi, di regime fiscale per i contributi degli iscritti, di come favorire gli investimenti dei fondi nell’economia reale, di politiche di welfare.

I lavori saranno aperti dalla relazione del Presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi e chiusi dal Vicepresidente Ignazio Ganga.

L’ appuntamento è per il prossimo 23 aprile a Roma presso Roma Eventi Piazza di Spagna in via Alibert 5a, a partire dalle 8,30.

Programma Assemblea 2024.

L'articolo SAVE THE DATE Assofondipensione: le sfide future della previdenza complementare proviene da WeWelfare.