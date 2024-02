Mefop fondi sanitari: la comunicazione social è su Facebook

Il Report di Mefop “Strategie social e piani editoriali dei fondi sanitari italiani”, realizzato in collaborazione con Larin Group, analizza la gestione del piano editoriale dei contenuti pubblicati sulle pagine Facebook dei fondi sanitari italiani

Il periodo temporale di riferimento per la rilevazione di Mefop va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e ha preso in considerazione i 10 principali fondi sanitari italiani presenti su Facebook, attualmente la piattaforma social più diffusa tra questi enti. Per comprendere la valutazione online sono state prese in considerazione le recensioni degli utenti sulle pagine Facebook e nei profili Google My Business. La valutazione media su Facebook e su Google è di 3,6 su 5.

Il piano editoriale consente di avere sotto controllo tutti i canali di comunicazione e di costruire una strategia che consenta di coinvolgere il pubblico. I contenuti sono stati divisi in sei grandi categorie:

Info e news a tema sanità o welfare aziendale

Informazioni relative al fondo

Eventi

Sostenibilità

Recensioni/Testimonianze

Trend topic/Ricorrenze.

I temi:

informazioni e news a tema sanità o welfare aziendale (42,2%)

informazioni relative al fondo (36,8%)

argomenti trend o ricorrenze (11%)

eventi (7,8%)

sostenibilità (1,9%)

testimonianze degli utenti (0,3%)

Per quanto riguarda il formato dei contenuti, nel 57,9% si tratta di link, che rimandano gli utenti a esterni a Facebook, nel 38,8% di immagine, nel 2,9% di video, utilizzato solo marginalmente.

La frequenza di pubblicazione è in media di 6 post al mese su Facebook, con differenze notevoli tra i vari fondi (da un massimo di 13-14 post al mese in alcuni casi, a 3 post o addirittura 0 in altri).

Il 60% dei fondi ha fatto riscorso all’advertising, attivando almeno una campagna su Facebook nel 2023. Il restante 40%, invece, non ha avviato attività di sponsorizzazione dei contenuti. Solo un fondo (Assidai) ha realizzato campagne su Google per veicolare i propri contenuti.

Leggi il report completo

