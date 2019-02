Priverno di scena domani sera al Teatro Comunale gli "Atti Comici".

Nuovo spettacolo teatrale domani sera (sabato 2 febbraio) a Priverno,(ore 21) dove di scena sarà la pièce teatrale comica ideata e diretta da Titta Ceccano e Julia Borretti della compagnia "Matutateatro" che ha in gestione a Priverno l'antico cinema-teatro cittadino.



«Sarà uno spettacolo teatrale dalle risate assicurate - così spiegano gli autori - tanto che si presenta come un'indagine sui meccanismi del comico moderno che va dalla dalla farsa al vaudeville passando per il nonsense». In scena gli attori Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri e Andrea Zaccheo. (informazioni e prenotazioni 3286115020 Isabella Ceccano). © RIPRODUZIONE RISERVATA