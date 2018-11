Prenotazioni al Cup senza eliminacode lunedì e martedì a Latina

Possibili disagi nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 novembre, per chi dovrà recarsi al Cup della Asl di Latina per effettuare prenotazioni. Soltanto per questi due giorni, infatti, non saranno disponibili gli eliminacode. Lo fa sapere la Asl in una nota, nella quale spiega che si tratta di un disagio temporaneo dovuto al cambio di gestione con il nuovo operatore e che saranno possibili rallentamenti, nonostante la predisposizione di sistemi alternativi.

I servizi restano garantiti, ma gli utenti dovranno fare la fila in modo "classico", perciò si invita alla pazienza e ad una maggiore tolleranza per la possibilità di tempi di attesa più lunghi del solito.



Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di mercoledi 21 novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA