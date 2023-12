Ponza in lutto per la scomparsa di Assunta Scarpati, la chef aveva 57 anni

E' morta dopo una breve malattia Assunta Scarpati, chef del ristorante "A casa di Assunta" a Ponza e attivissima sull'isola. Aveva 57 anni ed era impegnata, oltre che nella promozione dei prodotti del territorio, nella compagnia teatrale "A Priezza", nel comitato dei festeggiamenti per San Silverio e nella cooperativa "Vento in poppa". Il suo locale - premiato da Slow Food - è stato ricavato da una casa storica ponzese ed era meta di vip e non solo. Assunta per un periodo aveva svolto anche il servizio per la mensa scolastica dell'isola.

Dopo anni di servizio a Palmarola, durante l'estate, ed esperienze in diverse parti d'Italia, aveva aperto la sua attività chiamandola come facevano gli amici, perché quando c'era da incontrarsi l'appuntamento era "A casa di Assunta", sulla via Panoramica.

Un po' decentrato, con una splendida vista sul porto, una brigata di sole donne, nel menu aveva poche proposte tutte legate al territorio. In particolare il "Pesto di Palmarola" - usato per condire i primi piatti - che aveva un ingrediente «che non rivelerò mai a nessuno». Porterà con sé il suo segreto.