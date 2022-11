Dipendente precaria rimane incinta e lo dice al capo: lui la assume a tempo indeterminato

Quando è rimasta incinta aveva un contratto a tempo determinato e temeva che presto si sarebbe trovata senza lavoro. Quando lo ha detto al suo capo però è rimasta sorpresa: non solo lui le ha fatto gli auguri ma ha deciso di assumerla a tempo indeterminato anziché scaricarla in un momento così delicato della sua vita. È la storia fortunata di Erika Forghieri, originaria della Sardegna ma dipendente in Emilia Romagna della Ferretti Automotive. Una storia a lieto fine che purtroppo, come dice lei "dovrebbe rappresentare la regola, ma rappresenta una fortunata eccezione".

Giulia Scannavino, la giovane mamma e il colloquio da incubo: «Mi hanno chiesto: come farai a Natale senza tuo figlio?»

L'assunzione durante la pandemia

Eika è stata doppiamente fortunata. Infatti inizialmente aveva otteuto un contratto come consulente ed addetta alla vendita dell’autosalone poi è arrivata la pandemia. Qui aveva temuto di perdere il lavoro, ma invece era stata premiata per il suo impegno e assunta a tempo determinato, nonostante un momento di difficoltà dell'azienda «La Ferretti Automotive nei miei confronti aveva già fatto un enorme passo avanti assumendomi a tempo determinato nel mezzo della pandemia, durante il primo lockdown. Nessuno mai pensava di essere assunto in quel periodo» racconta con emozione Erika.

Eccezione e non la regola

Dopo il Covid però Erika è rimasta incinta e il timore per il futuro è tornato. Ma il titolare dell'azienda già aveva pensato ad un contratto a tempo indeterminato e la notizia di un bimbo in arrivo non gli ha fatto fare alcun passo indietro. «Crediamo nel valore delle persone e della famiglia», ha detto il titolare.

Erika è consapevole della sua fortuna e di essere un caso raro nel panorama lavorativo italiano. «Credo di potermi considerare un caso particolare. Non sono sicura, infatti, che tutte le donne possano avere le stessa possibilità».