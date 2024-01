Palermo, lega un cane a un palo e gli dà fuoco: il padrone rischia il linciaggio, salvato dalla polizia

Nella serata del 9 gennaio a Palermo un uomo ha deciso di compiere un atto ignobile nei confronti del suo cane. L'animale è stato legato e bruciato vivo ad un palo in centro, in via delle Croci, nei pressi della chiesa di Santa Maria del Monserrato. I passanti vedendo la scena, hanno soccorso il pitbull, in condizioni critiche e lo hanno trasportato nella clinica veterinaria più vicina.

La vicenda

L'uomo sarebbe un occupante abusivo dell'area del Centro Storico di Palermo. Era già stato segnalato in precedenza alle Autorità poichè alla vigilia di Natale, aveva bruciato sterpaglie in piena notte. L'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha deciso di intervenire.

L'intervento della polizia ha “graziato” l'uomo

L'uomo è stato “salvato” dalla polizia visto che si era formata in strada una folla inferocita pronta a scagliarsi contro di lui. Le autorità hanno bloccato l'autore di questo gesto atroce e portato in questura. Nel corso del tragitto l'uomo ha danneggiato la volante e aggredito i poliziotti.