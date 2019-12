Piantati a Latina al parco San Marco e in piazza Ilaria Alpi i primi cento alberi donati dalla comunità Sikh

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento nuovi alberi sono donati a Latina dalla comunità Sikh. I primi cento sono stati piantumati oggi in due zone della città. Al parco san Marco sono state messe a dimora circa ottanta piante, mentre una ventina sono state piantumate in piazza Ilaria Alpi. Sono stati gli stessi indiani della comunità Sikh a farsi carico dei lavori. In particolare al parco sono stati creati gli Orti didattici componendo 4 aule: l'aula degli agrumi, l'aula dei prunus, l'aula dei meli e dei peri e quella dei frutti mediterranei e dimenticati. «Altri 25 liquidambar - spiega la Consigliera comunale Loretta Isotton - sono stati piantanti intorno al parcheggio adiacente via Porfiri. Le alberature ombreggeranno l'area durante le calure estive e coloreranno il parcheggio di rosso in autunno».Il tipo di piante e la dislocazione è stata scelta dall'agronomo del Comune, Raffaele Felicello. I lavori di piantumazione si sono trasformati in una festa. La comunità Sikh ha donato 550 alberi alla città in occasione delle celebrazioni per il 550° anniversario della nascita di Guru Nanak, fondatore della religione Sikh. «L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale attraverso la costruzione di aree verdi, promosso dalle comunità Sikh sparse nel mondo: Million Tree Project» spiegano dall'associazione Singh Sabha. Gli altri alberi saranno piantumati nell’area verde adiacente la cooperativa Cepla in viale Le Corbusier e nell’Oasi Verde Susetta Guerrini in zona Q4-Q5 dove verrà realizzato il Sentiero Nanak.Nei giorni scorsi il sindaco Damiano Coletta, l’assessore all’Ambiente Roberto Lessio, il presidente della Commissione ambiente Dario Bellini e la Consigliera delegata a Qualità e vivibilità degli spazi cittadini, parchi e arredo urbano, Loretta Isotton, avevano ricevuto Gurmukh Singh, presidente dell’associazione Singh Sabha «ringraziare a nome di tutta la città coloro che hanno partecipato a questo progetto di donazione» nella convinzione che «avrà un forte impatto su Latina» e che rappresenta inoltre «una risposta concreta del territorio sul fronte dell’emergenza climatica». Il primo cittadino ha consegnato una targa di ringraziamento a Gurmukh Singh spiegando che «con questo gesto la comunità Sikh ha dimostrato di sapersi integrare perfettamente e con grande sensibilità». «Per me è un onore ricevere questo riconoscimento - ha detto Gurmukh Singh - sono orgoglioso di vivere in questo territorio. Sicuramente faremo molto altro insieme ai cittadini per la cura dei parchi di Latina». Con questo progetto - che nasce in collaborazione con l’Ambasciata Indiana nell’ambito del progetto “Italia dalle Molte Culture” - i Sikh si occuperanno non solo della piantumazione ma anche della cura delle piante fino al loro completo attecchimento.