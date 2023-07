Perde il controllo dell'auto e invade l'altra corsia: 4 persone finiscono in ospedale

È di quattro persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla SS156 "Monti LepinI", nel comune di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, una ragazza alla guida di una Ford Fusion ha improvvisamente perso il controllo dell'auto poco prima della curva che porta a Borgo San Michele, colpendo prima una 500L guidata da un ragazzo e invadendo poi l'altra corsia, dove ha centrato frontalmente una Peugeot 3008 con a bordo una coppia.

Immediato l'intervento sul posto di sei ambulanze e di un auto medica, le quali hanno trasferito i quattro feriti in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi e quelli della Squadra Volante di Latina per far riprendere la viabilità.