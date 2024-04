Lunedì 22 Aprile 2024, 12:10

PRIVERNO

«Ginesio, Gino e Claudio. Sono loro gli eroi silenziosi che da un anno, senza sosta, si occupano dello sfalcio del verde nella nostra città». Così la sindaca di Priverno, Anna Maria Bilancia, ha voluto rendere omaggio ai tre “angeli del verde”, operai del Comune che quotidianamente si dedicano alla cura del verde pubblico. Un lavoro immane che, come sottolinea la prima cittadina, richiede tempo, impegno e dedizione: «Loro tagliano e puliscono il verde dei nostri parchi e giardini pubblici, dei giardini e cortili delle scuole, di tutti i vicoli, delle piazze e scalinate del centro storico, di tutte le strade del centro, ma anche extraurbane comunali, aree verdi di Ceriara, di San Martino, del Parco Archeologico, delle Mura medievali, del Borgo e della Stazione di Fossanova, delle banchine delle strade rurali e dei fossi e tanto altro ancora».

L’IMPEGNO

Un impegno tenace e continuo che, soprattutto in questo periodo in cui la crescita dell’erba è decisamente più veloce, richiede un'attenta programmazione e organizzazione. «Passare tutto il territorio richiede ore e giorni di lavoro», spiega la Bilancia, che aggiunge: «Purtroppo l'erba non può essere tagliata tutta insieme e nemmeno possiamo permetterci di avere più addetti». Per questo l’amministrazione ha recentemente acquistato un trattore con trincia e braccio, che permetterà di velocizzare e migliorare le operazioni di sfalcio. La sindaca, però, ci tiene a sottolineare che «lo sfalcio del verde è un'attività continua e programmata, che non esclude nessun luogo».

L’APPELLO

Rivolge così un appello ai cittadini: «Abbiate pazienza e fiducia perché non ci fermeremo un giorno; continuate a segnalarci luoghi e zone che hanno bisogno di essere sfalciati, cosa che può aiutarci nella programmazione, ma vi prego di non affermare che il vostro quartiere è dimenticato!». Un messaggio che sottolinea l'impegno del Comune nel garantire la cura del verde. Impegno che, conclude la sindaca «non può prescindere dalla collaborazione dei cittadini».

Martina Onorati

