Nuova incursione a Latina Scalo: ladri vandali all'asilo comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova incursione a Latina Scalo. A 24 ore di distanza dal raid nella biblioteca comunale stavolta è stato preso di mira l'asilo comunale. Ignoti hanno forzato la porta e una volta dentro hanno rovistato dappertutto buttando all'aria mobilio e giocattoli senza tuttavia portare via nulla. La scoperta è stata fatta questa mattina, sul posto sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo e purtroppo, per oggi, i bambini sono stati costretti a rimanere a casa per consentire al personale scolastico di rimettere in ordine gli ambienti.«Prima nella scuola - commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti - poi nella biblioteca, ora nell’asilo nido. Io non so se questi fatti esecrabili siano stati compiuti dagli stessi criminali, ma una cosa li lega insieme: tutti minano in modo distruttivo al futuro della nostra città, alla sua armonia, la scuola, la cultura, la formazione e la cura dei più piccoli. Noi non ci rassegneremo e non lasceremo soli i cittadini di Latina Scalo, continueremo a investire nelle biblioteche, nella scuola, negli asili nido per una città sempre migliore in cui non vi sia spazio alcuno per gli autori di simili gesti. Ringrazio in particolare le educatrici del nido preso di mira per la tenacia e la forza con cui stanno sistemando i danni compiuti dai vandali, per continuare a offrire quel servizio di qualità che bambini e famiglie meritano».