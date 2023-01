Irregolarità nei canili e nei gattili, multe e sequestri dei Nas

Controlli in canile gattili e rifugi per animali, nonché allevamenti, punti di addestramento e pensioni. Ad eseguirli i carabinieri del Nas di Latina in provincia di Latina e di Frosinone, nell'ambito di un'operazione di controllo nazionale.

Ventotto le ispezioni complessive, di cui dodici nel territorio pontino. Tre le strutture risultate non conformi per irregolarità circa la posizione autorizzativa, organizzativa o per inadeguatezze strutturali.

Due le proposte di sospensione attività avanzate, per il ripristino delle condizioni organizzative, gestionali e strutturali.

Una struttura adibita a rifugio per cani con 48 esemplari di varia razza è stata sequestrata perché abusiva e per gravi carenze strutturali/organizzative, igienico-sanitarie oltre che per la violazione degli obblighi di registrazione dei cani in anagrafe canina. Il valore complessivo dei cani e della struttura sequestrata è di circa 200.000 euro. Comminata anche una maxi sanzione amministrativa, circa 9500 euro.