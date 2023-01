Irregolarità, i carabinieri del Nas chiedono la sospensione dell'attività per sei canili

Proposta la sospensione dell'attività di sei tra canili-gattili, allevamenti, centri di addestramento o pensioni per cani e gatti in provincia di Frosinone. E' il bilancio dell'attività dei carabinieri del nucleo di tutela della salute (Nas) che nell'ambito di un controllo a livello nazionale hanno svolto ispezioni in sedici attività.

Nelle strutture risultate non conformi sono emerse irregolarità circa la posizione autorizzativa, organizzativa o inadeguatezze strutturali. Contestate complessivamente contravvenzioni amministrative per un importo di circa 8.500 euro.