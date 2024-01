Roma, a Muratella e Ponte Marconi nel 2023 sono morti 77 cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova gestione dei canili capitolini sta entrando a regime. Tra luci e ombre, speranza e polemiche. Come luci e ombre si scoprono nel bilancio che il Campidoglio ha fatto delle attività nei due rifugi comunali in tutto il 2023. Partiamo dalle ombre: a Muratella e a Ponte Marconi sono morti 77 animali. Un numero altissimo, che la dice lunga sulle condizioni dei randagi o degli animali abbandonati in una città caotica come Roma. Dalle Asl di riferimento spiegano, però, che questi dati vanno letti in filigrana. Nelle due strutture, troppo spesso, arrivano cani molto vecchi e ancora di più malati. Che non resistono, anche perché avrebbero bisogno di attenzioni e cure che soltanto l'affetto di un padrone può garantire. Non è allora, non solo almeno, una questione medica. E qui vengono le luci: l'assessorato all'Ambiente sta spingendo - anche con apposite campagne - affinché i romani accolgano in casa gli animali più deboli. Su questo versante, quelle delle adozioni, i numeri parlano di 866 affidamenti. Da notare che il picco si è avuto d'estate (82 casi a luglio, 93 ad agosto) quando un tempo si registrava un boom di abbandoni. Poche adozioni a dicembre (38): a Natale non sembra siamo tutti più buoni.