Roma, la storia di Joy da cane investito al miracolo della sua nuova vita. Adesso è ritornato a correre

Le condizioni di Joy, cucciolo di un anno simil maremmano, appena investito erano disperate. Le condizioni estreme causate da un incidente, erano gravissime, una paresi agli arti posteriori non gli consentivano di vivere in canile e l’Enpa Roma con tutti i suoi volontari unitamente a Maurilia Amoroso hanno deciso di adottarlo come è già successo per Fox , Zoe, Meghy, Diana, Ettore, Maya, Zara, Red, Isabella, Bianca, Zeus, Giotto, Chanel, Arcano, Buio, Shony, Tyson e tanti altri. «I nostri volontari dell'Enpa di Roma hanno deciso di adottarli, l'adozione del cuore, dove gli handicap sono solo un nostro limite ma non per loro, che sono creature speciali e apprezzano la nostra missione quotidiana - dice Maurilia - è stata fondamentale. Molti di loro, invisibili ai tanti, non hanno nessuna possibilita' per cambiare la loro vita. Noi, voi, siamo la loro opportunita. Noi con Joy l’abbiamo fatto, adesso Joy cerca una famiglia speciale».

La storia

L'odissea di Joy è durata mesi, adesso è terminata, operazioni, terapia, ma adesso Joy è ritornato in sesto, ha bisogno solo di un aiuto, dev'essere solo premuto alla vescica ma e' autonomo in tutto, anche quando passeggia e corre. «L’ operazione per il riallineamento della vertebra scomposta alla colonna vertebrale ha richiesto 4h30m di tempo con un’intera equipe del Cvrs del Dr. Floris che ringraziamo - continua Maurilia - Con il riallineamento della vertebra, Joy non avra' piu' il dolore sopportato in questi giorni , tanto da lacerarsi per i morsi che s' infliggeva. Sembra aver acquistato anche una leggera sensibilita' ad una zampa. Per quanto riguarda le funzioni fisiologiche ad oggi non e' autonomo, e a causa della frattura del midollo osseo finale e' stato un miracolo. Dopo una lunga riabilitazione non avra' bisogno neanche del carrellino.

Joy adesso potrà esser accolto a Perugia presso la nostra struttura preposta per cani invalidi che si riabiliteranno ad una vita dignitosa e che potranno trovare anche la possibilità di un' adozione del cuore. Abbiamo dimostrato che le cure e l' amore possono realizzare grandi miracoli e regalare una vita». Anche per Joy l’Enpa ha voluto regalare un'opportunita' di vita, come l'aveva gia' fatto per Fox poi adottato, per Zoe a tutt'oggi in ricerca adozione ma accudita in una meravigliosa struttura per cani disabili, per Ettore il bulldog francese operato per una milza degenerativa di 6,800 kg, per Meghy curata da una grave otite bilaterale e in terapia e Diana operata per un tumore benigno alle mammelle e Chanel la chihuahua fattrice, operata per 2 ernie inguinali e ancora per Giotto operato alle zampe posteriori a rischio paresi oggi felicemente adottato. Questi risultati sono realizzati grazie al bellissimo progetto di rete solidale realizzato da Enpa r grazie ai proventi del 5x1000, le donazioni e il tesseramento. «Tutti sono stati operati e curati dai meravigliosi veterinari Dr. Massimo Floris e Dr, Alessandro Floris, che per ogni storia ci regalano risultati confortanti e inaspettati - conclude Maurilia Amoroso dell’Enpa di Roma - Joy grazie a loro ha riconquistato la gioia di vivere e la possibilita' di rimettersi in piedi e camminare e correre gioioso come dev'essere per un cucciolone, grazie anche all' equipe di neurologia e riabilitazione del Cvrs, che si sono occupati del post operatorio, rieducandolo a camminare». Adesso l'Enpa aspetta i tanti che vogliono dare e ricevere amore da un amico peloso fedele. Per contatti e info per le adozioni contattare l’Enpa di di Roma all’indirizzo email roma@enpa.org oppure al cellulare 3496516045.