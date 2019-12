"Napul'è": musica, danza e teatro si incontrano al Moderno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'idea è del direttore artistico Rodolfo De Maio, l'appuntamento è domani - sabato 21 dicembre - alle 20.30 presso il Teatro Moderno, via Sisto V a Latina. Co cosa? Il ritorno a grande richiesta, dopo il debutto del 2017, dello spettacolo diretto da Simona Serino "Napul’è", performance artistica che rende omaggio ai grandi partenopei.Due ore di musica, danza e teatro capaci di coinvolgere il pubblico in una sorta di amarcord che spazia da Sophia Loren a Massimo Troisi, da Edoardo De Crescenzo all’intramontabile Eduardo De Filippo, passando per Armando Cafaro, attore, autore e regista teatrale napoletano a cui la città di Latina ha intitolato l’ex Teatro Ridotto all’indomani della sua precoce scomparsa del 2003. Il tutto accompagnato dalle caratteristiche melodie che tanto raccontano della città del Vesuvio, a partire dal grande Pino Daniele.Lo spettacolo è il risultato di un lavoro di squadra nato dalla collaborazione con il Laboratorio teatrale Palco 19 di Simona Serino e la scuola di danza Tersicore, diretta appunto da De Maio, la più longeva di Latina.