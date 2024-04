Multe, cambiano gli orari per pagare ma nessuno lo sa

IL DISSERVIZIO

«Buon pomeriggio, vorrei pagare una multa». «Non può». Perché non si può?». «Non è il giorno, lo sportello è chiuso». Momento di sconcerto. Riguardi lo stampato allegato alla multa. «Ma come? E’ il giorno giusto e l’orario giusto». Mostri il foglio che hai trovato allegato alla contravvenzione e lo leggi ad alta voce: «Si può procedere al pagamento presso il comando di Polizia Municipale di Latina nei seguenti giorni lavorativi: lunedì, mercoledì e venerdi dalle 8.15 alle 12.15. Martedì e giovedì dalle 14.15 alle 18.15». L’agente resta impassibile e si limita a dire: «Gli orari sono cambiati».

E’ la scena surreale che si ripete quotidianamente al comando della polizia locale di Latina con decine di persone che provano a pagare le multe, che hanno trovato sotto al parabrezza dell’auto, presso lo sportello nei pressi del mercato settimanale. Nel caso specifico un martedì, alle 14.40: stando allo stampato dovrebbe essere aperto e invece è chiuso.

MODIFICHE E TAGLI

«Gli orari corretti sono affissi all’esterno» dice laconico l’agente. Già, perché il Comune ha modificato giorni e orari, lo ha scritto sul proprio sito internet, ma non ha minimamente pensato di aggiornare gli stampati allegati alle multe.

I nuovi orari per pagare le multe, tra l’altro, sono stati più che dimezzati, se prima si poteva pagare in cinque diversi giorni della settimana, ora lo sportello è aperto solo due giorni, il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina. Drastica riduzione anche degli orari di apertura, il martedì pomeriggio lo sportello è aperto dalle dalle 14.15 alle 18.15, mentre il mercoledì mattina dalle 8.15 alle 12.15. E’ facile far di calcolo: si è passati da una apertura complessiva di 20 ore a una apertura di sole 8 ore.

OPZIONE ON LINE

A parziale scusante dell’ente va detto che è stata attivata anche la modalità on line per il pagamento della multa, vi si accede dalla pagina home del sito del Comune passando per “Servizi online” e la procedura è abbastanza intuitiva. Si può comunque anche pagare alle Poste utilizzando il bollettino allegato alla contravvenzione. Certo farebbe bene il Comune ad adeguare anche gli stampati soprattutto per i cittadini meno avvezzi all’uso delle tecnologie e comunque per il rispetto dovuto agli utenti. Chi lo ha fatto notare all’agente all’ingresso si è sentito rispondere: «Non so che farci, per noi fanno fede i nuovi orari».