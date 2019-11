Minacce a coppia gay di Formia, denunciati un uomo e una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati denunciati per violenza privata, molestie e danneggiamento aggravato un uomo e una donna di Formia, entrambi di 65 anni, ritenuti responsabili di una serie di gesti omofobi ai danni di una coppia che vive in città.I carabinieri della stazione di Formia li hanno identificati al termine di una specifica attività investigativa. Il mese scorso era stata presentata una denuncia querela da parte di un 46enne di Formia e i due - grazie anche alla visione di telecamere di videosorveglianza - sono stati riconosciuti come gli autori di varie aggressioni fisiche e verbali, derisioni, offese omofobe nei confronti del denunciante e del suo convivente un 48enne anche lui di Formia, nonché lanci di oggetti e pietre contro l’abitazione della coppia.