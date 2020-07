Latina, malore mentre sta lavorando: giardiniere muore nel suo furgone

Si è sentito male mentre stava lavorando nei pressi dello Scivosplash di Latina, l'uomo, un giardiniere di 55 anni, si è accasciato nel suo furgone. Immediato l'allarme al 118, ma quando sono arrivati i sanitari per l'uomo non c'era più niente da fare. Non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Probabilmente a stroncarlo è stato un infarto, visto il caldo e il lavoro faticoso di giardiniere. Ultimo aggiornamento: 16:42