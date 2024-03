Coppia trasloca da Barcellona a Helsinki in furgone: «Abbiamo risparmiato 1.500 euro»

Una giovane coppia ha deciso di raccontare su TikTok la loro “insolita” esperienza di trasloco, visto che hanno deciso di effettuare il loro trasferimento da Barcellona a Helsinki noleggiando un furgone. I motivi che hanno spinto a farlo sono stati gli elevati costi, circa 5000 euro, e i tempi di attesa per l'arrivo dei mobili, considerati da loro troppo lunghi.

La vicenda

Il viaggio della coppia ha avuto molte visualizzazioni sui social raggiungendone più di 156.000. Ha raccontato di quanto hanno risparmiato facendo questa scelta: «Facendolo da soli, abbiamo risparmiato molto tempo e denaro.

Secondo lei questa esperienza ha portato non solo un risparmio economico, ma gli ha anche dato la possibilità di avere i propri mobili subito senza dover aspettare lunghe tempistiche. La soddisfazione dei due ragazzi ha messo in luce un aspetto: talvota l'opzione più scomoda può risultare non solo conveniente ma anche gratificante.

@lau.roca Lo vuelvo a subir que por algun motivo tiktok lo marcaba como no disponible en españa 🫶🏽 ♬ Little Things - Adrian Berenguer

I commenti

Un video che ha generato non solo tante visualizzazioni, ma anche molti commenti. «Penso che le aziende di trasporto imballano tutto per te e non devi preoccuparti di nulla», «Beh, oggettivamente potresti pensare che sia più pratico pagare e dimenticare. ma soggettivamente la vedo come una bella esperienza per la vita».