Ladri di cani a Roma, nuovo blitz al parco della Cellulosa: caccia al furgone bianco

Cresce la paura nei parchi di Roma dove, da diverse settimane, sono tornati in azione i “ladri di cani”, i due malviventi che si aggirano con un furgone bianco, malandato e senza targa, alla ricerca di animali di razza da rubare ai loro padroni. Il timore corre sui gruppi Facebook di quartiere dove si moltiplicano i messaggi di utenti che segnalano le violenze o persone sospette che si aggirano nelle aree verdi. L’ultima aggressione c’è stata venerdì pomeriggio, all’entrata del parco della Cellulosa, a Casalotti. A raccontare l’accaduto è la stessa vittima, una giovane che era a spasso con il suo cane, un dogo argentino femmina. «Tra le 15.30 e le 16, due uomini - scrive la vittima - hanno tentato di rubare la mia cagnolona». Un tentativo che, grazie al rapido intervento di un giovane che si trovava in zona proprio in quel momento, non è andato a buon fine.

LA DINAMICA

La proprietaria del cane, che stava entrando nel parco con l’animale al guinzaglio, alla vista dei due si è spaventata e ha urlato.

Le sue grida hanno allertato il ragazzo che, resosi conto di quanto stava succedendo, si è precipitato verso la donna mettendo così i due aggressori in fuga che sono scappati a bordo di «un furgone bianco, un po’ arrugginito, senza targa dietro», racconta ancora la vittima. La giovane e il suo dogo non sono rimaste ferite, ma lo spavento, come lei stessa scrive sui social, «è stato tanto». Ora la donna è alla ricerca di testimoni che possano aiutarla a identificare i due per poter denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Non appena è stata aggredita, infatti, la donna è andata a segnalare l’accaduto alla caserma dei carabinieri che si trova non molto distante dal parco, dicendo che poi sarebbe tornata a sporgere denuncia. Prima però aveva bisogno di riprendersi dal trauma.

L’ALLARME

Ma quella di venerdì è solo una delle tante aggressioni subite nei parchi dai proprietari di cani. Tanti i commenti pubblicati sotto il post della donna da persone che raccontano episodi simili avvenuti in altre zone di Roma, come a Primavalle. Una vicenda che indigna e preoccupa. «Ormai non si può più stare tranquilli nemmeno alle 3 di pomeriggio», scrive un utente di Facebook. «Ma dimmi tu se è possibile che uno debba aver l’ansia di portare a spasso il proprio cane. È una vergogna», aggiunge un altro. C’è poi chi teme che i malviventi possano accanirsi non solo sugli animali, ma anche sui bambini. «Se fanno una cosa del genere con un cane possono farlo anche con i più piccoli», commenta preoccupata una signora.

I PRECEDENTI

A Casalotti e a Primavalle, come anche all’Infernetto dove nel parco di via Stradella hanno tentato di portare via a un ragazzo adolescente il suo pastore svizzero. Il giovane è stato affiancato sempre da un furgone bianco con a bordo due uomini. Uno è sceso e ha provato a prendere il cane, mentre l’altro è rimasto a bordo del mezzo. Il giovane, però, non si è lasciato intimorire e ha iniziato subito a correre, seminando così gli aggressori. Anche in questo caso dunque la reazione del proprietario del cane ha impedito ai malviventi di portare via l’animale, ma la paura è stata tanta.



