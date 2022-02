Calcio, un Latina da sogno batte la Vibonese (3-2) e "vola" al settimo posto

Il Latina calcio batte la Vibonese (3-2) con un po' di paura nel finale e si attesta a pieno titolo in zona play off nel girone C di Serie C, grazie anche ai risultati delle dirette concorrenti. I nerazzurri salgono al settimo posto e tra l'altro superano i 40 punti considerati la quota salvezza.

Le reti di Barberini al 14' e Jefferson al 40' e 54' stendono la formazione calabrese, ultima in classifica, alla quale non bastano gol al '71 di Ngome e tre minuti dopo di Volpe. Un risultato che dà alla squadra di mister Di Donato un ulteriore slancio verso traguardi insperati in avvio di stagione.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Sarzi Puttini, Giorgini, Amadio, Carletti, Barberini (36’ st Palermo), Tessiore (36’ st Di Livio), Carissoni, Esposito (13’ st Celli), Ercolano (19’ st Teraschi), Jefferson (13’ st Sane). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Rosseti, De Santis, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

US Vibonese Calcio (3-5-2): Marson, Polidori, Gelonese (44’ st Panati), Grillo (16’ pt Ngom Mamadou), Basso, La Ragione, Blaze, Corsi, Suagher, Cattaneo (16’ st Zibert), Carosso (16’ st Mahrous). A disposizione: Mengoni, Risaliti, Bellini, Volpe, Benkhalqui. Allenatore: Orlandi.

Arbitro dell’incontro: Samuele Andreano di Prato.

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Federico Linari di Firenze.

Quarto Ufficiale: Giuseppe Mario Manzo di Torre Annunziata.

Marcatori: 14’ pt Barberini (L), 40’ pt Jefferson (L), 9’ st Jefferson (L), 25’ st Ngom Mamadou (V), 29’ st Volpe (V),

Ammoniti: 18’ pt Blaze (V), 32’ pt Carosso (V), 3’ st Esposito (L), 14’ st Ercolano (L), 34’ st Amadio (L), 38’ st Mahrous (V), 39’ st Teraschi (L), 49’ st Palermo (L)

Recuperi: 1’ pt; 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 6 US Vibonese Calcio 2

Note: Spettatori totali 1048