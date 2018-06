Latina Scalo, spacciatore arrestato dalla Polizia con un chilo di hashish

di Stefania Belmonte

I poliziotti della questura lo avevano individuato sul territorio pontino come potenziale pusher e, a quanto sembra, avevano ragione. A finire in manette, oggi pomeriggio, è stato il 39enne Michelangelo Buccelli. L’uomo era nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Latina Scalo ed i poliziotti, che ne seguivano i movimenti già da qualche tempo, dopo aver notato in lui un atteggiamento ambiguo, lo hanno fermato e sottoposto ad un controllo. È così che lo hanno trovato in possesso di circa un chilogrammo di hashish: glielo ha trovato addosso il personale della squadra volante, che lo ha sorpreso con la droga suddivisa in otto panetti. L’arresto di oggi è stato possibile grazie ad attente osservazioni del territorio ed un’analisi dei movimenti dei potenziali pusher da parte della polizia, che in particolare proprio nel contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti ha messo in campo un’ampia operazione di prevenzione e controllo, su disposizione dal questore Carmine Belfiore. L’arrestato si trova ora nella camera di sicurezza della questura, in attesa della direttissima in Tribunale che si terrà lunedì.

Sabato 23 Giugno 2018



