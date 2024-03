Sorpresi in auto con l'hashish: giovane denunciato, segnalato l'amico

RIETI - A Corvaro di Borgorose i Carabinieri della locale Stazione, in esito ad un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito un giovane residente in quel centro.

Gli uomini dell’Arma di Borgorose, impiegati da giorni in servizi preventivi serali e notturni in quell’area, hanno proceduto al controllo di un’auto notata in sosta in una zona isolata spesso frequentata da utilizzatori di sostanze stupefacenti.

Gli occupanti dell’auto sono risultati due giovani che, successivamente sottoposti a perquisizione personale, hanno consegnato ai Carabinieri due involucri contenenti in totale circa 14 grammi di hashish.

Uno dei giovani, classe 2004, già conosciuto per analoghi fatti dagli operanti, è stato denunciato, e dovrà ora rispondere avanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il secondo, invece, è stato segnalato quale assuntore di stupefacente alla Prefettura di Rieti poiché trovato in possesso di un quantitativo ridotto di droga.

La sostanza rinvenuta è stata immediatamente sequestrata.