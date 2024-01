Amelia, hashish e spinelli in tasca. Fermate due donne incensurate e un ventitreenne con precedenti

AMELIA Droga, territorio al setaccio. Controlli straordinari su strada nel corso del week-end. Tre persone fermate. Due donne incensurate e un ragazzo con precedenti. Tutti, in possesso di stupefacenti.

Continua l'attività di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale. Obiettivo, strade più sicure, lotta allo spaccio e prevenzione.

A questo proposito, nel corso degli ultimi giorni, nel comprensorio amerino, i carabinieri dell’aliquota radiomobile

della compagnia di Amelia hanno segnalato alla prefettura di Terni diverse persone identificate come assuntori di sostanze stupefacenti.

Nell'ordine: una quarantaduenne, incensurata.

La donna è stata fermata di notte, a piedi, ad Amelia. Nel corso del controllo, è stata trovata in in possesso di 2 grammi di hashish e di uno spinello già confezionato; una ventiquattrenne di origini romane, anche lei incensurata, sorpresa nel centro di Narni con poco più di 3 grammi di hashish; e infine un ventitreenne, con precedenti, fermato ad Amelia e trovato in possesso di 2 grammi di hashish.