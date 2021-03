Incidente questa mattina su via Litoranea all'altezza del km 25, a Sabaudia. In uno scontro frontale è rimasta ferita un'anziana che è stata trasportata all'ospedale Fiorini di Terracina. La strada è stata chiusa circa due ore da Pantalone alla migliara 58. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri della stazione di Sabaudia. Per supporto alla viabilità presenti i volontari dell'ANC di Sabaudia

