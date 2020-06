Fa esplodere bomba carta in un comprensorio di Sabaudia: nella fuga si schianta con l'auto

Nella tarda serata di domenica, in località “Bella Farnia” a Sabaudia, una forte deflagrazione ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo sul territorio. Subito dopo i militari hanno avvistato un’autovettura allontanarsi a forte velocità dall’omonimo consorzio in direzione del centro di Borgo Grappa e si sono lanciati all’inseguimento. Dopo qualche chilometro, giunti nei pressi della Migliara 45, trovavano la stessa auto che si era schiantata contro la rotonda al centro dell’incrocio. Il conducente nel frattempo si era dato alla fuga a piedi, ma veniva subito dopo identificato dai documenti dell'auto. A quel punto scattavano le ricerche anche con l’ausilio di personale dell’Arma della stazione di Borgo Grappa.

L’uomo vistosi scoperto, si presentava, qualche ora dopo, al comando della stazione carabinieri di Borgo Grappa confessando di essere stato protagonista dell'incidente e autore dell'esplosione. Si tratta di un 30enne di Sabaudia che dovrà rispondere dei reati di “resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento” poiché, «come accertato dalle indagini e confermato dal medesimo soggetto - spiegano dal comando provinciale di Latina dei carabinieri - a seguito del patito furto della propria bicicletta, ritenuto dallo stesso operato da cittadini indiani non meglio precisati, ha fatto esplodere una bomba carta vicino alle autovetture di proprietà di due persone di origine indiana, parcheggiate all’interno del consorzio “Bella Farnia”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA