Rapinano un orologio, ma è la replica di un Rolex: beffa per i banditi

Rapina questa sera a Latina, nei pressi del centro Morbella, anche se ai banditi è toccato un bottino di poco valore. Pensavano di aver strappato dal polso di un anziano un orologio Rolex, ma in realtà si trattava di una replica-

L'episodio è avvenuto intorno alle 19,30, due persone su un ciclomotore e con il volto coperto dai caschi hanno minacciato l'uomo e preso l'orologio, quindi sono fugiti. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti della polizia. Per la vittima della rapina un grosso spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza.

Vedi anche > Prodotti contrafatti, maxi sequestro della Guardia di Finanza trovati anche orologi Rolex falsi



© RIPRODUZIONE RISERVATA