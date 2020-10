TERNI Nell’ambito delle attività di contrasto alle pratiche commerciali scorrette, sotto il coordinamento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, i dipendenti Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo di Terni hanno eseguito mirati interventi nel settore del commercio abusivo, della contraffazione e sicurezza prodotti, sottoponendo a sequestro circa 12.000 articoli ritenuti non conformi ai fini della sicurezza per i consumatori. Tra i prodotti sequestrati anche alcuni orologi con marchi contraffatti “Rolex” e “Chronotech”, nonché articoli di bigiotteria riportanti la griffe “Cartier”.

A conclusione dell’operazione è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria un venditore ambulante responsabile dei reati di cui agli artt. 474 (contraffazione marchi) e 648 (ricettazione) del Codice Penale, mentre gli altri titolari delle attività commerciali, ubicate in Terni, sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per le violazioni della normativa contemplata dal Codice del Consumo e dalle direttive di armonizzazione comunitaria, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni amministrative.



