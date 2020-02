Latina, rapina al tabacchi e in un negozio di alimentari: preso uno dei banditi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato fermato dai poliziotti della squadra volante uno dei presunti responsabili del colpo al tabacchi di via Cisterna messo a segno ieri poco prima delle 20, con un violento pestaggio al titolare dell'attività. L'uomo, B.G., 41 anni, già noto agli archivi delle forze dell'ordine, è sospettato di aver colpito poco prima anche un negozio di alimentari di via Sabotino, nei pressi di Borgo Piave. Dalle testimonianze acquisite si è appreso che gli autori della seconda rapina erano due uomini che hanno agito con il volto coperto da un passamontagna, uno dei quali armato. Quest'ultimo, di fronte a un tentativo di reazione, ha colpito con violenza il titolare della tabaccheria con il calcio della pistola facendolo cadere a terra e continuando poi a colpirlo senza pietà con dei calci. I due malviventi si sono poi impossessati del suo marsupio che conteneva una somma di denaro e alcuni pacchetti di sigarette.L'episodio è stato dunque subito collegato a un'altra rapina messa a segno poco prima, intorno alle 19,30, nel negozio di alimentari di Borgo Piave. Le descrizioni dei malviventi corrispondevano. E' iniziata quindi la caccia ai banditi, in particolare a un'Alfa 147 grigia scura con cui sarebbero state commesse entrambe le rapine, Intorno alle 21 un'auto corrispondente alla descrizione è stata notata in viale Le Corbusier. I poliziotti della Volante l'hanno seguita e poi bloccata. All'interno hanno trovato parte della refurtiva della rapina in tabaccheria. L'uomo indossava inoltre abiti e anelli corrispondenti alla descrizione dei testimoni e confermati dalle immagini della videosorveglianza. Le indagini ora proseguono per rintracciare il complice.