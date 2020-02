Banditi scatenati, due rapine in un'ora: svaligiati un alimentari e un tabacchi. Ferito un esercente

Banditi scatenati a Latina. Due colpi messi a segno nel giro di un'ora, uno a Borgo Piave e un altro in via Cisterna, nella zona di via Isonzo, sempre a Latina.



Nel primo caso due banditi, armati, hanno minacciato i titolari di un alimentari e si sono fatti consegnare l'incasso. Nel secondo, invece, il tabaccaio è stato colpito alla testa con il calcio della pistola e una volta a terra picchiato ulteriormente, mentre i rapinatori hanno portato via i soldi che erano in cassa. L'uomo è stato soccorso dai sanitari dell'Ares 118.



Indaga la Polizia sulla prima rapina, i carabinieri sulla seconda e non si esclude che possa esserci un legame tra gli episodi. Ultimo aggiornamento: 20:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA