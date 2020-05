Lutto nel capoluogo: morta Maria Pia Salvini, vedova dell'ex sindaco Finestra

Si è spenta all'età di 90 anni Maria Pia Salvini, vedova dell'ex sindaco di Latina Ajmone Finestra, il primo a essere eletto direttamente dai cittadini nel '93. Sarebbe riduttivo, però, ricordarla solo come la moglie di uno dei principali personaggi del panorama politico pontino (per anni "federale" del Msi e anche senatore) perché la Salvini è stata a lungo insegnante di italiano in diverse scuole della città e ha avuto un ruolo attivo nell'imprenditoria e nel volontariato.

Proprio al "Vittorio Veneto" la conoscenza con Finestra, allora docente di educazione fisica, per un legame durato una vita.

Maria Pia Salvini, esule istriana, era arrivata a Latina nel dopoguerra a seguito del papà, ufficiale medico, e da sempre era attiva nel sociale. Tra le fondatrici della Croce Rossa nel capoluogo, ha seguito finché ha potuto le iniziative del volontariato a diversi livelli. E' stata presente, inoltre, come imprenditrice a fianco del marito nell'attività del centro di riabilitazione, uno dei primi in città. Suonava il pianoforte e va ricordato, inoltre, il suo stretto legame con il Campus di musica e il compianto architetto Riccardo Cerocchi che aveva fondato e diretto le iniziative del Campus stesso.

I funerali, come previsto dalle recenti disposizioni, si svolgeranno in forma riservata.

