Cittadinanza onoraria di Rocca Massima all'artista Francesco Guadagnolo

Il Consiglio Comunale di Rocca Massima sabato 17 luglio 2021 alle ore 18,30 conferirà la cittadinanza onoraria al maestro Francesco Guadagnuolo per il suo legame alla città.

Francesco Guadagnuolo, 65 anni, di Caltanissetta, è un artista di fama internazionale poiché con la sua arte, il suo impegno sociale e politico, ha contribuito alla storia dell’arte italiana travalicando i confini nazionali con mostre tenute in Musei, Accademie, Filarmoniche e Gallerie di New York, Los Angeles, Buenos Aires, Città del Messico, Vienna, Madrid, Barcellona, Parigi, Francoforte, Zurigo, Basilea, Londra, Copenaghen, San Pietroburgo, Mosca, Istanbul, Tokio e Warszawa. Viene invitato a presentare le sue ricerche artistiche presso diverse Università, tra cui, la Stony Brook di New York.

Con il conferimento della cittadinanza onoraria a Guadagnuolo sarà allestista una speciale mostra con una scultura-installazione ‘Il vero ritratto di Leonardo da vecchio’, sarà lo stesso artista a presentare e spiegare il suo lavoro. La scelta di Leonardo da Vinci: l’uomo, la natura e il sogno di volare non è casuale in quanto la città è nota per il “Volo dell’angelo”: si tratta del volo più lungo del mondo, nello splendido borgo medioevale di Rocca Massima, a circa un'ora da Roma.