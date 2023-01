Lunedì 23 Gennaio 2023, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 10:08

Al bar o a passeggio anziché al lavoro per il progetto utile alla collettività (Puc) previsto per i percettori del reddito di cittadinanza e organizzato dal Comune di Ferentino. Due ragazze dovevano occuparsi della manutenzione del verde cittadino, per sei mesi, due volte alla settimana e per otto ore. Di fatto non hanno mai rispettato l'impegno assunto con l'ente locale, percependo comunque i 700 euro del reddito di cittadinanza.

A segnalare la cosa ai carabinieri sono stati altri destinatari del reddito, impiegati nello stesso servizio, i quali vedevano le due giovani arrivare nell'orario stabilito e poi allontanarsi senza un motivo. I militari hanno iniziato a effettuare le verifiche e hanno trovato conferma della denuncia ricevuta, trovando le ragazze più volte in un bar oppure in giro senza fare nulla. Di lavorare a favore della comunità e rispettare gli impegni assunti in cambio del sussidio, non avevano evidentemente alcuna voglia. Quella di riscuotere, però, sì: per tre mesi, infatti, hanno percepito quanto stabilito fino a che non c'è stata la segnalazione e si è provveduto alla revoca del sussidio, poiché in casi del genere non è prevista la denuncia.

I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per capire se le giovani avessero realmente diritto al reddito di cittadinanza e qualora si verificasse che non c'erano i requisiti, allora scatterà la denuncia penale.