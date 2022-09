Latina in campo contro il Giugliano, la diretta: i campani in vantaggio

Il Latina Calcio 1932 torna in campo al Francioni contro il Giugliano per la quarta giornata del campionato di Serie C girone C. Il nerazzurri sono reduci dal pesante ko contro il Catanzaro e sono in cerca di riscatto.

La partita è iniziata da qualche minuto e il risultato è ancora sullo 0-0. Intanto si è già sbloccata una delle partite del girone: il Potenza è in vantaggio sul Foggia per 1-0.

Al sesto minuto al Francioni squadre sullo 0-0



Doccia fredda al Francioni. Al 15' i campani sono passati in vantaggio con un gran gol di Giuseppe Iglio.

Piove sul bagnato: al 16' si è infortunato Teraschi, al suo posto è entrato Esposito.