Latina, crolla un pino in viale Mazzini

di Vittorio Buongiorno

E' crollato un pino in viale Mazzini a Latina, per fortuna durante la notte quando non passava nessuno. L'albero alto quasi 20 metri e' piombato sulla facciata della scuola Vittorio Veneto. Il muro ha retto all'impatto mentre tronco e rami sono andati in fratumi finendo sul marciapiede del viale. Il crollo, l'ennesimo nel capoluogo, ripropone il problema della sicurezza degli alberi di Fondazione. Sul posto e' gia' al lavoro una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.



Il crollo, l'enneismo nel capoluogo pontino, ripropone il problema della sicurezza. Già nel 2015 erano stati abbattuti tutti i pini di viale Italia dopo che alcuni degli alberi di alto fusto erano crollati sulla strada e sulle abitazioni. Adesso, anche a viale Mazzini, sarà necessario fare una valutazione sulla necessità di sostituire gli alberi per scongiurare rischi.

Luned├Č 12 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA