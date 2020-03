Emergenza Coronavirus, il sindaco di Latina chiude parchi e giardini

Il sindaco di Latina ha disposto la « chiusura ai cittadini di tutti i parchi, giardini pubblici ed aree verdi con o senza recinzione di proprietà

comunale e dispone Il divieto di ingresso e di stazionamento all’ interno degli stessi, sino al giorno 3 aprile incluso». Damiano Coletta ha firmato l'ordinanza sabato sera alla luce dell'aumentare dei casi di Coronavirus nel capoluogo e in provincia. A chi non rispetterà il provvedimento «verrà applicata una sanzione amministrativa di € 100,00 oltre la

denuncia penale ai sensi c.p. art. 650».



Il provvedimento «espresso sine die, è suscettibile di modifica, nel caso in cui la

situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica» e stabilisce che sarà necessario un« atto espresso per determinarne la scadenza, una volta superata la criticità». Ultimo aggiornamento: 10:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA