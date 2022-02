Latina, Comune: insediate le prime cinque commissioni. Ecco i presidenti

Si sono insediate stamattina le prime cinque commissioni del Comune di Latina in questa consiliatura. A distanza di quattro mesi dalle elezioni amministrative che hanno visto la rielezione del sindaco Damiano Coletta, e dopo lunghi bracci di ferro tra maggioranza e opposizione, stamattina sono stati eletti i presidenti delle prime commissioni. La Trasparenza ha visto l'elezione di Andrea Chiarato di Fratelli d'Italia, gruppo di minoranza in Consiglio; per il vice presidente, l'opposizione ha chiesto il rinvio del punto.

Per la commissione Cultura e Sport, il presidente è Mauro Anzalone (FI); in commissione Bilancio, eletta presidente Daniela Fiore (Pd), con vice presidente Giuseppe Coluzzi (FI).

La commissione Ambiente e Transizione ecologica sarà presieduta da Roberta Della Pietà (FI) con vice Annalisa Muzio (Fare Latina); Emilio Ranieri (Lbc) ex assessore ai Lavori pubblici nella scorsa consiliatura, è infine il presidente della commissione Urbanistica; suo vice è Tommaso Malandruccolo (Pd).

Lunedì mattina, dalle 9 alle 13, sono previste le sedute delle altre cinque commissioni. Le sedute di stamattina sono state presiedute nella fase iniziale dal vice presidente del Consiglio comunale, Gianmarco Proietti (Lbc) a causa del lutto che ha colpito il presidente, Raimondo Tiero (FdI).