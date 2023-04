Fifa, arriva il tetto alle commissioni per gli agenti: il 5% sotto i 200mila euro e il 3% sopra

La Fifa ha annunciato quelli che saranno i cambiamenti introdotti nel nuovo regolamento per gli agenti. Una cosa è certa: entrerà in vigore a partire dal prossimo ottobre. Come ha spiegato Garcia Silvero, il Fifa Chief Legal, ci sarà una reintroduzione di un obbligatorio sistema di licenze, di una moderna ed effettiva camera di risoluzione per le dispute tra le parti a livello internazionali. Saranno proibite le rappresentazioni multiple per evitare conflitti di interessi tranne che in un caso: quando un agente rappresenterà un club e un giocatore, con entrambe le parti concordi in questo. Ogni pagamento dovrà passare dalla Clearing House per garantire trasparenza finanziaria (il 10% fino a 200mila euro e il 6% sopra). Inoltre, ci saranno poi tetti sui pagamenti agli agenti per proteggere il buon funzionamento del sistema: prenderà il 5% sotto i 200mila euro; il 3% sopra. «Adesso giocatori, club e società saranno più forti sotto questo aspetto. L’obiettivo è aumentare la professionalità degli agenti e dare più garanzie ai clienti», ha detto.

Così, invece, Victor Rodrigo Zamora, Fifa senior legal counsel: «Abbiamo accolto più richieste per fare l’esame di agente Fifa più del numero di agenti del 2015. Vogliamo proteggere l’integrità del sistema con questo regolamento. Come diventare agenti? Serve prima fare, da individui, un online form, avere i requisiti di eleggibilità, passare l’esame e pagare successivamente le tasse annuali». Insomma, non sarà semplice: il primo passo è quello di scaricare l’applicazione sul sito. Se approvata, ci saranno 20 domande a cui rispondere in 60 minuti (in inglese, spagnolo o francese). Da lì ci sarà da pagare la tassa annuale e successivamente l’agente dovrà proseguire col percorso di formazione con dei crediti annuali da guadagnare. Tra le esenzioni ci sono anche la prova della licenza ottenuta per essere Fifa Player Agent nel 1991, 1995, 2001 e 2008 ed essere intermediario registrato tra il 2015 e il 2022.