Latina, classifica Governance Poll de Il Sole 24 Ore: Coletta diciannovesimo per consenso

Damiano Coletta al 19° posto tra i sindaci delle grandi città nell'annuale classifica della Governance Poll, pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore. La graduatoria, che passa in rassegna il gradimento per i primi cittadini, segna per Damiano Coletta un 56,5% di apprezzamento, superiore quindi al 54,9% di preferenze all'elezione, con un aumento di +1,6%. La classifica è guidata nei primi tre posti da Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia), che aumenta di +10,9% rispetto all'elezione, Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), e Antonio Decaro (Bari); al quarto posto figura Giuseppe Sala di Milano.