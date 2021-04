Scontro tra due furgoni, uno si ribalta: tre feriti in ospedale

Incidente tra due furgoni su via Roma, incrocio con via Tito Livio e via Giovanni XXIII nella zona di Le Castella al confine tra i comuni di Cisterna e Velletri. Il sinistro è avvenuto alle 14,30, non si conosce l'esatta dinamica che ha portato alla collisione tra un Fiat Ducato su cui viaggiavano 3 persone, un 45enne, un 20enne e un 70enne e un Iveco 35 guidato da un 40enne tutti residenti a Cisterna.

Dopo lo scontro il Ducato si è ribaltato finendo contro la segnaletica stradale a ridosso di una scolina, nonostante lo schiacciamento della cabina i tre occupanti sono usciti dal mezzo da soli, nell'altro veicolo l'uomo alla guida ha aspettato l'arrivo dei sanitari per scendere dal mezzo, dopo un primo accertamento è stato trasferito in ambulanza presso l'ospedale di Aprilia. Stessa sorte per il 45enne e il 70enne che erano sull'altro furgone, curati e trasportati in ospedale. Forti rallentamenti per il traffico veicolare bloccato durante i soccorsi e gestito successivamente in attesa dell'arrivo dei mezzi di recupero per liberare l'incrocio.

