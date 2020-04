Coronavirus, diminuiscono i contagi in provincia di Latina ma c'è una nuova vittima: è un uomo di San Felice Circeo

Notizia in aggiornamento

Questa terribile pagina dell'epidemia da Coronavirus oggi fa registrare una notizia tragica, la morte di un uomo provocata dal Covid-19, parallelamente emerge un dato positivo: continuano a scendere, negli ultimi tre giorni in maniera lenta ma costante, i casi di nuovi contagi in provincia di Latina: ieri se ne sono registrati 4, tutti trattati a domicilio, e tutti nel Capoluogo, a Latina.Il decesso, si tratta di una persona che viveva a San Felice Circeo, è avvenuto nel reparto di Medicina Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti. I casi positivi sono complessivamente 436, di questi 97 sono ricoverati, 71 sono le persone guarite e con l'ultima vittima del virus il numero dei decessi sale a 18. I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono sette. Complessivamente, sono 1.046 le persone in isolamento domiciliare mentre ben 5.720 persone hanno terminato il periodo di isolamento domiciliare.