E' la prima volta dall'inizio dell'emergenza che calano i pazienti contagiati dal Coronavirus in carico alla Asl di Latina. Ieri erano 349, quindici in meno del giorno precedente: dall'inizio dell'emergenza Covid 19 non è era mai accaduto, il numero era sempre cresciuto fino ad arrivare a 364 pazienti il giorno di Pasqua. Poi ieri complice il boom dei guariti (22 in un solo giorno, 66 in totale: quindi un aumento del 50% in sole 24 ore) il numero è calato di quindici unità. Un dato che fa ben sperare insieme al calo progressivo dei ricoverati in ospedale che stanno scendendo da sei giorni consecutivi (121 il 7 aprile è stato il picco), riuscendo ieri anche a scendere sotto quota 100 (97 per la precisione), il dato più basso dal 24 marzo scorso. Sono sette i nuovi casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina nel giorno di Pasquetta, che si sommano ai dieci casi del giorno di Pasqua: numeri che confermano una situazione stabile ma ancora da tenere sotto controllo. I casi totali sono saliti a 432.

Coronavirus, i dati e la mappa in provincia di Latina

La mappa provinciale

I dieci casi di ieri sono tutti trattati a domicilio e sono stati riscontrati ad Aprilia (3 casi), Sermoneta (2), Latina (1), Cori (1), Maenza (1), Cisterna (1), Fondi (1). Mentre i 7 nuovi casi positivi di oggi, anche questi tutti trattati a domicilio sono distribuiti nei comuni di Fondi (3 casi), Cisterna (1), Sermoneta (1), San Felice Circeo (1), Terracina (1) e dunque nessun caso nel capoluogo che alla luce del contagiato di ieri sale a 90 casi totali dall'inizio dell'emergenza, mentre Fondi con i 4 nuovi casi di questi due giorni sale a 101 casi totali. Nei due giorni di festa non si sono registrati nuovi decessi. Complessivamente - spiega la Asl - sono 1.836 le persone in isolamento domiciliare o perché positive o perché hanno avuto contatti con pazienti contagiati. Parallelamente 4.865 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

La mappa regionale

Con i 7 nuovi casi positivi Latina fa registrare il dato peggiore delle province del Lazio (ovviamente esclusa Roma). A Frosinone sono stati riscontrati solo due nuovi casi positivi, a Rieti uno solo, a Viterbo 3.

Vittorio Buongiorno

Ultimo aggiornamento: 10:40

