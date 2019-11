Latina, cimitero nel caos, giovedì assemblea in Comune con i consumatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assemblea in Comune sul pasticcio del cimitero di Latina, dopo le richieste di arretrati da parte di Ipogeo che minaccia l'estumulazione forzata. Codacons e Federconsumatori organizzano un incontro nella sala De Pasquale giovedì 14 alle 17. «Considerata - spiegano le associazioni dei consumatori - la notizia dell'imminente entrata in vigore del Protocollo di Intesa con le Associazioni dei Consumatori riconosciute e le ultime iniziative di Ipogeo, allo scopo di fornire informazioni aggiornate in merito alla complicata questione del Cimitero di Latina, abbiamo organizzato un incontro con la cittadinanza al quale è stato invitato l'assessore Emilio Ranieri in rappresentanza dell'Amministrazione».Domani, mercoledì 13 alle 11 invece, Asso.Cons., Codici, Udi. Con. e Partito Comunista organizzano una conferenza stampa al Circolo Cittadino sul tema del cimitero di Latina e la sua gestione, criticità, dubbi, silenzi e bugie.