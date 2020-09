Un altro insospettabile, un altro trasporto di cocaina. A Latina i carabinieri hanno infatti sequestrato 100 grammi di polvere bianca e arrestato un uomo di 36 anni con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. E’ successo tutto sabato pomeriggio a Latina. Erano le 17.30 quando i carabinieri della Nucleo operativo radiomobile della Compagnia del capoluogo nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, fermavano una Bmw serie 1 e come spesso accade notando l’insofferenza del conducente decidevano di procedere a perquisizione.

Andrea Ingallina, questo il nome del 36enne che è risultato risiedere a Roma ma di fatto è domiciliato a Latina, è sbiancato. Infatti, al termine della perquisizione veniva rinvenuta nell’auto una scatola di cartone occultata sotto il sedile lato passeggero e dentro un involucro di cellophane che è risultato contenere un etto di cocaina, per la precisione 105,18 grammi di sostanza stupefacente.

A quel punto, come di prassi, scattava la perquisizione domiciliare in una abitazione tra Borgo Podgora e Borgo Piave, ma la casa è risultata pulita e la perquisizione ha dato esito negativo.

Al termine dell’operazione la sostanza stupefacente e l’automezzo venivano sottoposti a sequestro. Ingallina, dopo le formalità, e’ stato tradotto presso la propria abitazione in regime arresti domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato oggi in Tribunale a Latina con rito direttissimo. Ingallina - che ha un discreto seguito sui social - era conosciuto dalle forze di polizia e in queste ore si sta cercando di capire dove avesse preso la droga e dove la stesse portando. La quantità rilevante non fa escludere ai carabinieri che sia un corriere per conto di altri.

