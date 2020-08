Cocaina pronta per lo spaccio e mazza da baseball in auto: arrestato

Proseguono i controlli antidroga ad Aprilia, tra centro e periferia. Il lavoro dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretti dal capitano Pierluigi Mascolo, non si ferma soprattutto in questi giorni estivi, in scia al Ferragosto. Ieri mattina all’alba durante un monitoraggio del territorio è stato fermato un altro giovanissimo pusher, come sta sempre più accadendo negli ultimi mesi. Nei guai un 26enne del posto. L’intervento è stato eseguito attorno alle 5 del mattino nella periferia apriliana. Il giovane, originario della Romania, ma residente da diverso tempo in città, è stato sottoposto ad un controllo. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari che hanno così deciso di avviare una perquisizione sul veicolo. Pochi minuti dopo è saltata fuori la droga. I carabinieri hanno recuperato 11 grammi di cocaina, 2 di hashish ed 1 di marijuana, oltre a 250 euro in contanti.

Nell’automobile il giovane romeno aveva nascosto anche una mazza da baseball. Per il 26enne sono stati disposti gli arresti domiciliari. Solo qualche giorno fa in un analogo servizio i militari di via Tiberio riuscirono a raccogliere ottimi risultati sia ad Aprilia si a Cisterna. In periferia, a La Gogna, in via Mavigliano venne arrestato un 35enne del Marocco che in casa nascondeva oltre 100 grammi di cocaina. L’uomo – secondo i militari – era il pusher di zona. A far partire il controllo, infatti, lo strano via vai presso l’abitazione dello straniero. A Cisterna, invece, i militari perquisirono l’abitazione di un 26enne del posto ritrovando 5 grammi di cocaina. Scoperta, inoltre, una piccola coltivazione artigianale di marijuana: sotto sequestro 10 piante alte circa 2 metri ciascuna e il materiale per confezionare le dosi da vendere.

