Latina, droga nell'auto e in casa: arrestato un uomo di 58 anni

E' scattato l'arresto per un 58enne originario di Sezze, fermato dalla polizia e trovato con alcune dosi di droga nell'auto. In casa nascondeva circa un altro grammo di cocaina. In manette M.C., queste le sue iniziali. I poliziotti hanno fermato una Mercedes dove l'uomo viaggiava come passeggero insieme ad un'altra persona. I due hanno tradito subito un certo nervosismo che ha spinto gli agenti a procedere a un controllo più approfondito. Nel vano portaoggetti laterale hanno infatti scoperto 1,5 grammi di cocaina, che erano appartenenti proprio al 58enne.



L'arresto è stato convalidato questa mattina dal gip e per il pusher sono stati disposti i domiciliari.





